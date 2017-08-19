Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçesinde olan depremler, kentte panik hali yarattı. Milas ve Bodrum'da olan deprem Muğla genelinde hissediliyor, kentte yaşayan vatandaşlar sürekli korku ve panik halindeler. En son dün meydana gelen 4,6'lık deprem ilçede korku dolu anlar yaşattı

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Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde olan depremler tüm kenti sallamaya devam ediyor.



Dün meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem Muğla'nın dışında çevre illerden de hissedildi.



Halkta panik ve korku yaratan depremlerin ardından çeşitli büyüklüklerde çok sayıda artçı sallantı oldu.



Onlarca artçını meydana geldiği Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Gökova körfezi sallanmaya devam ediyor.



ulusal.com.tr