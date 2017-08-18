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Son dakika: Muğla Milas ve Bodrum, On iki adalarda depremler (18 Ağustos son depremler)

Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde art arda depremler oluyor. Depremler ilçede panik ve korkuya neden oluyor. Ege Denizi'nde On iki adalar bölgesinde saat 15.47'de yerin 5 kilometre derinliğinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu

Son dakika: Muğla Milas ve Bodrum, On iki adalarda depremler (18 Ağustos son depremler)

Türkiye depremlerle sallanmaya devam ediyor.

Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde depremler sürüyor.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, bugün saat 06.46'da Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremler sürerken, Kahramanmaraş'ta da bugün deprem oldu.

Günlerdir çeşitli büyüklüklerde süren depremler Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde paniğe sebep olmaya devam ediyor.

EGE DENİZİ'NDE DEPREM

Ege Denizi'nde On iki adalar bölgesinde saat 15.47'de yerin 5 kilometre derinliğinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem Muğla'nın Bodrum ilçesinde de hissedildi

ulusal.com.tr

Etiketler; #deprem #bdorum #milas #muğla
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