Son dakika Muharrem İnce haberleri! Rahmi Turan ve Talat Atilla'dan açıklama! Kılıçdaroğlu doğruladı Erdoğan yalanladı

Beştepe'ye giden ismin Muharrem İnce olduğu iddia edildi, CHP MYK’yı olağanüstü topladı.

Sözcü Gazetesi Yazarı Rahmi Turan, 9 Kasım’da CHP’li önemli bir isimle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme yaptığını iddia etti. Erdoğan’ın bu kişiye CHP genel başkanı olması konusunda destek verebileceğini söylediğini yazdı.

Siyaset gündemine bomba gibi düşen bu iddialar üzerine hem muhalefet hem de iktidar cephesinden peş peşe açıklama geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu iddiaların doğru olabileceğini söylerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise iddiaları yalanladı.

Rahmi Turan Beştepe’ye giden ismin Muharrem İnce olduğunu açıkladı. Turan, haberi veren kaynağının da gazeteci Talat Atilla olduğunu duyurdu.

Gazeteci Uğur Dündar’dan da çarpıcı bir açıklama geldi. Dündar, iddianın kendisine de geldiğini ancak belge olmadığı için dikkate almadığını belirtti. Dündar, Kılıçdaroğlu’nun “doğrudur” açıklamalarını da “talihsizlik” olarak yorumladı. “Bu CHP Genel Merkezi kaynaklı bir algı operasyonu” açıklamasını yaptı.

Turan’ın ismini verdiği Muharrem İnce’den ise yalanlama geldi. İnce, “Bu durumun Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum” açıklamasını yaptı. Rahmi Turan’a da tepki gösteren İnce, konuyu yargıya taşıyacağını belirtti.

Muharrem İnce, 24 Kasım’da Yalova’da iddialara ilişkin açıklama yapacağını duyurdu.

Bir açıklama da Talat Atilla’dan geldi. Atilla, kaynağının CHP’li biri olduğunu söyledi, haberi Kılıçdaroğlu’na da doğrulattığını bildirdi. Atilla, konuyla ilgili Kılıçdaroğlu ya da CHP’li kaynağından açıklama gelmesini istedi.

Öte yandan gelişmelerin ardından CHP, Merkez Yürütme Kurulu’nu olağanüstü topladı. Toplanın ardından Parti Sözcüsü Faik Öztrak açıklama yaptı. Öztrak, CHP’nin dizayn edilmek istendiğini öne sürdü, “Operasyon saray menşeilidir” iddiasında bulundu.

ulusal.com.tr