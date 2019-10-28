SON DAKİKA! Mustafa BBP Genel Başkanı Destici'den genel af ve şartlı ceza indirimi açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, şartlı ceza indirimi konusuna dair açıklama yaptı.

Destici, şunları söyledi:

"Birinci Yargı Paketi, Meclis'te kabul edildi. Biz de bunu destekledik, çünkü baktığınız zaman genel itibariyle toplumun beklentilerini karşılayan bir paketti. Şimdi İkinci Yargı Paketi geliyor. Bunun içerisinde tahmin ediyoruz ki bir genel af olmasa da bir ceza indirimi de olacak. Bizim bir genel ölçümüz var. O da şudur. Biz diyoruz ki kişinin kişiye karşı işlediği suçlarda devlet af yetkisini kullanabilir eğer birisi, birisinin ailesinden birisine zarar vermişse onu affetme yetkisi, ancak o kişide olabilir. Devlet, af yetkisi kullanmamalı. Çünkü o başka bir mağduriyet doğuracak. Devlet, kendisine karşı işlenen suçları affedebilir. Devlet, vatandaşını tekrar topluma kazandırma, sosyal adaleti tesis etme adına birtakım düzenlemeler yapabilir ama bunu yaparken dediğim gibi kul hakkı, buna dokunmaması gerekir. Her anlamda dokunmaması gerekir."

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