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Tunceli-Pülümür karayolunda Pülümür çayı üzerinde 12 Temmuz günü bulunan cansız bedenin teröristler tarafından 16 Haziran’da kaçırılan 23 yaşındaki öğretmen Necmettin Yılmaz’a ait olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Son dakika: Necmettin öğretmenden acı haber

Tunceli-Pülümür karayolunda Pülümür çayı üzerinde 12 Temmuz günü bulunan cansız bedenin teröristler tarafından 16 Haziran’da kaçırılan 23 yaşındaki öğretmen Necmettin Yılmaz’a ait olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Etiketler; #tunceli #pülümür #Necmettin Yılmaz
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