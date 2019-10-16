Son dakika! Orhan Birgit hayatını kaybetti

Mustafa Balbay, Orhan Birgit'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Balbay, "Orhan Birgit’i kaybettik. 92 yaşındaydı ama, 'heyecan yaşlanmaz' sözünün tarifiydi. Ayakta öldü. Tüm Cumhuriyetçilerin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

ORHAN BİRGİT KİMDİR?

1927 Kars doğumlu Orhan Birgit, lisans öğrenimini İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli gazete ve dergilerde çalışan Birgit, Cumhuriyet Halk Partisi’nde çeşitli görevlerde bulunmuş ve 1965 yılında İstanbul Milletvekili seçilmiştir. 1973’te Turizm ve Tanıtma Bakanlığı görevine getirilen Birgit, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Hükümet Sözcülüğü görevini üstlenmiştir. Birgit, 1980’den sonra yeniden gazeteciliğe başlamıştır. Dünya Gazetesi’nde Yayın Yönetmeni, Hürriyet Gazetesi’nde Danışman, Yeni Günaydın Gazetesi’nde Köşe Yazarı, Genel Yönetmen ve Başyazar olarak çalışmış olan Birgit, halen Cumhuriyet Gazetesi’nde Köşe Yazarı olarak gazeteciliği sürdürüyordu. Birgit, aynı zamanda Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakülteleri ile İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Medya İletişim Sistemleri üzerine dersler veriyordu.