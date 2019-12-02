Son dakika! Putin Türkiye'ye geliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin tarihi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ilk belirlemelere göre 8 Ocak’ta İstanbul’da bir araya geleceklerini söyledi.

Erdoğan'ın TürkAkım'ın açılışının 8 Ocak’ta İstanbul’da yapılacağı açıklamasına ilişkin konuşan Peskov, “Gerçekten de iki liderin görüşmesi için bu tarihe yönelik hazırlık yapılıyor. Ziyaretin başlıca konusu ‘TürkAkım’ın açılışı. Özellikle de bu tarihe kadar bu büyük uluslararası projenin Türkiye’de karadan geçen kısmı tamamlanacak” dedi.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, liderlerin bu fırsatı güncel konularda diyaloğu sürdürmek için kullanacağını tahmin etmenin mümkün olduğunu belirten Peskov, “Bu konular arasında öncelikle Rusya-Türkiye ilişkileri bulunuyor. İlişkilerimiz çok yönlü, gündemimizde üzerinde sürekli konuşulması gereken birçok büyük proje var” açıklamasını yaptı.

ulusal.com.tr