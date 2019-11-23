Son dakika Rahmi Turan, Muharrem İnce, Talat Atilla haberleri! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın "Saray'da Erdoğan ile görüşen CHP'li" yazısındaki kişinin Muharrem İnce, kaynağının da Talat Atilla olduğunu iddia etmesinin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu.

Çelik, şunları söyledi:

"CHP için ahlak sınavı nasıl verilemez en net bir örneği.

Yalan siyasetine dönüştürdüler, CHP yönetimi yanlış içinde.

CHP'nin içinden üretilen bir kumpas olduğu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanımız üzerinden iç rekabet üretmek istiyorlar.

Gazeteci, haberinin arkasından çekildi ama CHP savunuyor.

Bu olay, siyasi ahlak sınavı konusunda tarihe geçecektir."

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