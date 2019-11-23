Son dakika Rahmi Turan, Muharrem İnce, Talat Atilla haberleri! AK Partili Yasin Uğur'dan flaş açıklamalar

Sözcü gazetesi Rahmi Turan'ın "Saray'a giden CHP'li" yazısındaki Muharrem İnce iddiasının kaynağının gazeteci Talat Atilla olduğunu açıklamasının ardından AK Parti'den açıklama geldi.

AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, şunları belirtti:

"Yalan ve iftiradan medet uman siyasetçiler her yere sirayet etmiş, uçuk yalanlarına Cumhurbaşkanımızı bile alet edebileck kadar ahlaksız bir noktaya ulaşmışlr.

Taktik şu: Kendi şahsi çıkarın neyse ona göre milletin aklını karıştıracak bir senaryo yaz. Bir gazeteciye bunu yayınlat.

Toplumumuzun bu ahlaksız siyasetten kurtulmasını istiyoruz ama nafile. İcraat üretemeyenler yalan ve iftira üretiyor. Hem yerelde hem genelde iftira ve yalan siyaseti son bulsun istiyoruz. Bunlar ülkemize hiçbir değer katmaz. Aksine bunlardan medet umanların acizliğini gösterir."

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