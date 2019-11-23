Son dakika Rahmi Turan, Muharrem İnce, Talat Atilla haberleri! CHP'li Faik Öztrak'tan kritik açıklamalar

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı tamamlandı.Toplantı sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarda bulundu.

Faik Öztrak "Şimdi Genel Başkanımız "Kim yaptı bunu açıkla" diyor. Bu bilgiyi veren yazarın ifadesiyle bir saray görevlisi saray sosyetesine mensup biri. Dolayısıyla doğruysa eğer bu bilgiyi verenin kim olduğunu açıklamak Sayın Erdoğan’ın görevi. Onu diyor Genel Başkanımız da diyor ki "açıkla". O da cevap veriyor "Sen açıkla" diyor. Neyi açıklayacak sayın genel başkanımız neyi açıklayacak. Ve diyor ki "Ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum" yani Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığını kumar masasında pey olarak sürecek gözü dönmüş durumda.

Peki bu kadar kızgınlığın sebebi ne çünkü oyun bozuldu. Milletin yoksulluğun milletin işsizliğinin üstünü örtmeleri lazım. Ben buradan şunu söyleyeyim açıklayamazsan bu iş için Cumhurbaşkanlığını ortaya koymak bu iş biraz fazla gelir. Onu tank palet fabrikasına sakla. Tak palet fabrikasıyla ilgili sorduğumuz soruların açıklanmasına sakla. Genel başkanlık yeter burada sen de kendi genel başkanlığını koy eğer açıklayamıyorsan.

CHP'ye karşı düzenlenen bu kumpasın düğümünün çözülmesi için yapılacaklar bellidir. Rahmi Turan kaynağını açıklamıştır. Şimdi, bu isim de bu bilgiyi nereden aldığını açıklamalıdır.Saray memurlarının operasyonuyla CHP'yi dizayn etmek kimsenin haddi değildir. CHP'yi dizayn edecek tek bir güç vardır. O da delegelerimizdir." dedi