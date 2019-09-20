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Son dakika: S-400 sistemi aralık ayında kurulup hazır olacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, S-400 sistemi ile ilgili açıklama yaptı. Demir, sistemin aralık ayında kurulup hazır olacağını söyledi. Demir, "Rusya'dan savaş uçaklarımızı görün, inceleyin teklifi var ama sürecin daha başındayız" ifadelerini kullandı

Son dakika: S-400 sistemi aralık ayında kurulup hazır olacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, CNN Türk'te kritik açıklamalar yaptı.

S-400

S-400 sistemi ile ilgili konuşan Dmeir, aralık ayında sistemin kurulup hazır olacağını belirtti.

PATRIOT

Patriot alımına değinen İsmail Demir, "Teklifleri değerlendiririz" dedi.

"RUSYA'DAN TEKLİF VAR"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Rusya'dan savaş uçaklarımızı görün, inceleyin teklifi var ama sürecin daha başındayız" şeklinde konuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #rusya #türkiye #s400 #Patriot
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