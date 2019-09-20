Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, S-400 sistemi ile ilgili açıklama yaptı. Demir, sistemin aralık ayında kurulup hazır olacağını söyledi. Demir, "Rusya'dan savaş uçaklarımızı görün, inceleyin teklifi var ama sürecin daha başındayız" ifadelerini kullandı

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