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Son dakika... Sabiha Gökçen Havalimanı'nda silah sesleri

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ana giriş kapısında 'dur' ihtarına uymayan otomobile ateş açıldı. Kurşunlardan biri özel harekât polislerinin minibüsüne isabet etti

GÜNDEM 30.11.2019, 12:00
Son dakika... Sabiha Gökçen Havalimanı'nda silah sesleri

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ana giriş kapısında 'dur' ihtarına uymayan otomobile ateş açıldı. Kurşunlardan biri özel harekât polislerinin minibüsüne isabet etti

#sabiha gökçen havalimanı
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