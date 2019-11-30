Son dakika... Sabiha Gökçen Havalimanı'nda silah sesleri
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ana giriş kapısında 'dur' ihtarına uymayan otomobile ateş açıldı. Kurşunlardan biri özel harekât polislerinin minibüsüne isabet etti
GÜNDEM 30.11.2019, 12:00
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ana giriş kapısında 'dur' ihtarına uymayan otomobile ateş açıldı. Kurşunlardan biri özel harekât polislerinin minibüsüne isabet etti
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