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Son dakika: Sağlık Bakanlığı'nın asker zehirlenmelerine ilişkin raporu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Manisa'daki asker zehirlenmelerine ilişkin araştırma raporunun sonucunu açıkladı.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı'nın asker zehirlenmelerine ilişkin raporu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Manisa'daki asker zehirlenmelerine ilişkin araştırma raporunun sonucunu açıkladı. Raporda suların temiz çıktığı belirtildi. Yemekte mikroorganizma tespit edildi.

Etiketler; #asker #Manisa #sağlık bakanlığı
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