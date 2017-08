Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen kazada 7 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Sakarya Valisi Balkanlıoğlu, İçişleri Bakanı Soylu'ya telefonda bilgi verdi. Vali Balkanlıoğlu, "Traktörün sahibi anahtarı Mardinli vatandaşa vermiş. Rampa aşağı inerken traktörü bir şekilde kaydırmış. 5 kadın, 2 erkek vatandaşımız maalesef ölmüş, 9 da yaralımız var. Bu araçları kullanan insanların sadece kendi canlarını değil, birçok insanın canını da kendisine emanet edildiğinin bilincinde olmaları gerekir" dedi. Bu arada Çalışma Bakanlığı kazayla ilgili müfettiş görevlendirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sakarya'da gerçekleşen trafik kazası günü yasa boğdu." ifadesini kullandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 7 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Hendek ilçesine bağlı Çamlıca beldesi Köseköy Mahallesi Taşoluk Sokak'ta, tarım işçilerini taşıyan traktör, henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarına devrildi.



Çok sayıda 112 Acil Servis ekiplerinin sevk edildiği kazada, 5'i kadın 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.



Yaralılar, olay yerine yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları ve özel araçlarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Ölenlerden üçünün isminin Baver, Bedirhan ve Bahar Çağatay olduğu, diğer ölü ve yaralılar için kimlik tespit işleminin sürdüğü öğrenildi.



Sakarya Valisi, İçişleri Bakanı Soylu'ya bilgi verdi



Kaza yerine gelerek incelemelerde bulunan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya telefonda bilgi verdi.



Telefon görüşmesinde, akraba olan vatandaşların Mardin'den fındık toplamak için geldiğini aktaran Vali Balkanlıoğlu, şunları kaydetti:



"Daha önceden de buraya geldikleri için bölge halkını biliyorlar, bir nevi akraba olmuşlar. Traktörün sahibi anahtarı Mardinli vatandaşa vermiş. Rampa aşağı inerken traktörü bir şekilde kaydırmış. 5 kadın, 2 erkek vatandaşımız maalesef ölmüş, 9 da yaralımız var. Traktörü kullanan sürücü de hayatını kaybetmiş. Aile burada, kaymakam beyle biz de buradayız, her türlü yardımı yapıyoruz. Traktör yokuş aşağı inerken biraz hızlıymış galiba, fren izi de var. Yol asfalt, biraz rampa var. Hafif de viraj var. Yani biraz hızlı inmiş aşağı doğru. 17 yaşında bir gencimiz var. Yaralılardan birinin durumu ağır. Aileler yanımda, sosyal yardımlaşma vakıflarımız var, her türlü desteği yapıyoruz."



Vali Balkanlıoğlu, telefon görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, mevsimlik tarım işçilerinin ekmeğinin peşindeyken trafik kazalarında hayatlarını kaybetmelerinin kendilerini üzdüğünü dile getirdi.



Geçen yıllarda, bulundukları şehirden gelirken kamyonlarla, insan taşımaya mahsus olmayan araçlarla yapılan yolculuklara Bakanlığın sıkı önlemler aldığını anlatan Balkanlıoğlu, "Ancak bulundukları yerlerden tarlalara bazen tarım araçları, bazen de traktörlerle gidiyorlar. Patpat denilen tarım aletlerini ulaşım aracı olarak da kullanıyorlar bazı bölgelerde. Bunu kullanırken de çok dikkatli olmak lazım. Aslında yolcu taşımaya mahsus değil ama zaruretten bulundukları yerlerden yakın tarlalara traktörle gidiyorlar." diye konuştu.



"Milletimizin başı sağ olsun"



Vali Balkanlıoğlu, kazada ölenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "İçlerinde 5 bayan, 17 yaşında çocuk var. 7 kaybımız var, onlardan birisi traktörü kullanan. Mevsimlik işçilerden birisi traktörü kullanırken kaydırmış, kendisiyle beraber 7 kişinin ölümüne, 9 kişinin de yaralanmasına yol açmış. Biz valilik olarak her türlü duruma el koyduk. Yaralılar hastanede. Bunlardan birisinin durumu ağır, birisinin de durumu ağıra yakın. Üniversite hastanesi başta olmak üzere çevrelerdeki hastanelerde tedavi altına alındı vatandaşlarımız. Geride kalan aileler için de devlet olarak her türlü desteği ve yardımı yapacağız. Allah rahmet eylesin." şeklinde konuştu.



Hem bu işçileri çalıştıran vatandaşların hem de kendilerinin çok dikkatli olması gerektiğini dile getiren Balkanlıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Buradan kazandıkları üç beş kuruşla memleketlerinde kışı geçirmek için gayret eden bu arkadaşlarımızın acı haberlerinin gitmesi hepimizi üzüyor. Bu insanların çok daha dikkatli olmaları, hele hele bu araçları kullanan insanların sadece kendi canlarını değil, birçok insanın canını da kendisine emanet edildiğinin de bilincinde olmaları gerekir. Milletimizin başı sağ olsun."



MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ



Çalışma Bakanlığı kazayla ilgili müfettiş görevlendirdi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Sakarya'daki kazayla ilgili bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmiş olup, gerekli incelemeler başlatılmıştır" dedi.



KILIÇDAROĞLU RAHMET DİLEDİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sakarya'da gerçekleşen trafik kazası günü yasa boğdu." ifadesini kullandı.



Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden tarım işçilerine Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır dileğinde bulundu



