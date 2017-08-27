Kanun Hükmünde Kararname ile 18 yaşından küçüklere sanal kumar oynatanlara 15 yıla kadar hapis cezası geldi. Daha önce sanıklar idari para ve çok az hapis cezası ile kurtuluyordu

Türkiye’de 2.5 milyon kişinin oynadığı ve yıllık 4,5 milyar liralık pazara sahip ‘sanal kumar’ sorununa Kanun Hükmünde Kararname ile ağır cezalar getirildi. Vatan gazetesinden Öge Demirkan'ın haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü’ne göre yasadışı kumar oynayanların büyük çoğunluğu 15-20 yaş arasında. Sanal kumarın ekonomik değeri yıllık 4 milyar 500 milyon TL. Sanal kumar ve yasadışı bahis oynatanlarla ilgili olarak şimdiye kadar TCK’nın 228’inci maddesi ile mücadele ediliyordu. Bu yasaya göre kumar oynatanlar ile sanal ortamda kumar oynatanlar aynı kefeye konularak 1-3 yıl arasında değişen hapis cezaları ile yargılanıyordu. Uygulanan idari para cezası 200 ile bin gün arasında değişiyordu. Davaların çoğunda hapis cezası çıkmaması ise kanunun caydırıcılığının tartışılmasına yol açıyordu.



ÜST SINIR 10 BİN GÜN



Cuma günü Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname’de sanal kumar oynatanlara ağır hapis cezası yolu açıldı. KHK’nın 139. maddesinde yapılan düzenleme ile hapis cezasının alt sınırı 1 yıldan 3 yıla çıkartıldı, üst sınır 5 yıl oldu. İdari para cezasında alt sınır bin gün, üst sınır 10 bin gün oldu.



ÖRGÜTLÜ SUÇ OLURSA



Suçun örgütlü olarak işlenmesi durumunda ceza yarı oranında artırılacak. Mahkemelere, çocuklara kumar oynatanlara, cezayı iki kat artırma yetkisi verildi. Yeni düzenlemeden sonra çocuklara sanal kumar oynatan çeteler 15 yıl hapis cezası ile yargılanabilecek.



YARGITAY YOLU KAPALI



Uygulamada bilişim sistemleri yoluyla kumar oynatanlar eskiden sürekli çalışan personelini ön plana atmaktaydı. Personel ise erteleme kararları alarak mevcut hukuksuzluk devam etmekteydi. Bu uygulama ile kumar oynatanların kendisi cezaevine girecektir. Bu davalarda verilen cezalar 5 yılın altında olacağı için Yargıtay yolu da kapalı olup istinaf mahkemesince onaylanmasıyla kesinleşecektir.



İNSAN KAÇAKÇILARINA DA AĞIR CEZALAR VAR



Suriye’de çıkan iç savaşla ülkesini terkeden milyonlarca mülteci Türkiye’ye geldi. Birçoğu Ege Denizi ve Edirne üzerinden Avrupa’ya kaçak geçmeyi tercih etti. Kaçakçılar da bu talebi fırsata çevirince milyarlarca dolarlık bir pazar çıktı.



HER KİŞİ İÇİN BİR LİRA



İnsan kaçakçılığına engel olmak isteyen Türkiye, Suriyeli mültecilere kimlik çıkarttı, şehirlerarası yolculuklarını resmi izne bağladı. Bu önlemler yetersiz kalınca son KHK’da insan kaçakçılarına büyük yaptırım getirildi. Buna göre, seyahat belgesi, yabancı kimlik kartı, ikamet izni veya geçerli yol izni olmayan yabancıların ülkeye giriş çıkış yapmasını sağlayan kişilere her bir yabancı için bin TL. para cezası verilecek. Düzenlemelere aykırı hareket edenlere de 500 ile 10 bin TL. arasında idari para cezası uygulanabilecek.



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