Son dakika şartlı ceza indirimi ve denetimli serbestlik haberleri! Mahkum yakınlarından af yasası talebi

Adana'da bir araya gelen mahkum yakılanları, af yasasının çıkarılmasını talep etti.

Atatürk Parkı'nda toplanan vatandaşlar, basın açıklaması yaptı.

Basına açıklama yapan Mahkum Yakınları Derneği Kadın Kolları Başkanı Figen Akkaş, şunları söyledi:

"Milliyetçi Hareket Partisi'nin yasa teklifinde de belirttiği gibi terör ve cinsel istismar ve özellikle de pedofili suçlarını kapsam dışı bırakarak artık bir gereklilik haline gelen ceza indirimi yasası ile kader mahkumlarının ve yakınlarının yüzünü güldürmek, delet büyüklerinin elinde. Lütfen artık devlet, büyüklüğünü göstersin"

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