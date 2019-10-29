Son dakika şartlı ceza indirimi ve genel af haberleri! Twitter'da gündem oldu! İşte af yasası ve ceza indiriminde son durum
"Ceza İndirimi Af Değildir" ifadeleri, Twitter'da gündem oldu. Üst sıralara kadar yükselen ifadeler ile binlerce mesaj paylaşıldı. Şartlı ceza indiriminin acilen hayata geçirilmesi gerektiği belirtilen mesajlarda çeşitli açıklamalar yapıldığı, ceza indiriminin olup olmadığı soruldu
GÜNDEM 29.10.2019, 15:01
"Ceza İndirimi Af Değildir" ifadeleri, Twitter'da gündem oldu.
İfadeler ile binlerce mesaj paylaşıldı.
Şartlı ceza indiriminin acilen hayata geçirilmesi gerektiği belirtilen mesajlarda affın ve ceza indiriminin tanımı yapıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) konu hakkında çalışma beklenildiği ifade edilen mesajlarda toplumsal bu çalışmalara dair beklenti oluştuğu da kaydedildi.
Mesajlarda "Şartlı ceza indiriminden faydalanan mahkumlar cezanın bitim tarihine kadar hapis cezasını gerektiren herhangi yeni bir kasıtlı suç işlemesi halinde yapılan indirim geri alınarak işlemiş olduğu yeni suçun cezası ile birlikte cezası infaz olunacaktır" bilgisi de paylaşıldı.
ulusal.com.tr
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