Son dakika siber saldırılar haberleri! Garanti Bankası, Radore ve Sadece Hosting'ten siber saldırı açıklaması! Garanti Bankası mobil ve internet bankacılığı çöktü mü? Garanti Bankası'na neden girilemiyor

Türkiye'de birçok şirkete ve Garanti Bankası'na siber saldırı düzenlendi.

Saldırıyla ilgili açıklama geldi.

GARANTİ BANKASI'NDAN YENİ AÇIKLAMA

Garanti Bankası tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Değerli müşterilerimiz,

Dijital kanallarımızdaki hizmetlere erişimin yavaşlatılması ya da engellenmesine yönelik, DDOS (Distributed Denial of Service, Dağıtık Hizmet Engelleme) olarak adlandırılan bir atak mevcuttur.

Bu durum, zaman zaman farklı ülke ve kurumlarda da karşılaşılan bir durumdur. Bu tür ataklar, kurumlara gelen internet hatlarını yoğunlaştırarak, geçici bir süre dijital hizmetlere erişimi engellemektedir.

Bankamızın hizmet aldığı internet servis sağlayıcıları seviyesinde oluşan bu duruma yönelik servis sağlayıcıları çözüm yolları üzerinde çalışmaktadır. Şu ana kadar aldıkları tedbir ve aksiyonlarla, yurt içi erişim aksaklığı büyük ölçüde giderilmiş olmakla birlikte zaman zaman farklı yurt dışı bölgelerden gelen erişimlere karşılık vermekte sorun yaşamaya devam etmekteyiz. Bunların da en kısa sürede ortadan kaldırılması için gerekli çalışmaların yapıldığını bilginize sunarız.

Müşteri bilgileri gizliliği ve finansal güvenliğiniz açısından bir risk yoktur. Olası erişim sorunlarında şubelerimizden, Müşteri İletişim Merkezi'mizden ve ATM’lerimizden hizmet alabilirsiniz."

RADORE HOSTİNG'TEN AÇIKLAMA

Radore Hosting de siber saldırı ile ilgili açıklama yaptı.

Radore'nin açıklaması şöyle:

"Değerli Müşterilerimiz,

27 Ekim saat 14:30 civarında başlayan ve bazı işletmelere yönelik gerçekleştirilen siber saldırılar nedeniyle, Türkiye çapında İnternet servis sağlayıcıların da etkilendiği bazı erişim aksaklıkları yaşanmıştır.

Yaşanan aksaklıklar, tüm süreç boyunca stabil olarak çalışmaya devam eden hizmet altyapımızdan kaynaklanmamakla birlikte, kısıtlı sayıdaki müşterimiz dolaylı olarak bu durumdan etkilenmiştir.

Operasyon ekibimiz gerekli müdahaleleri yapmış ve mevcut durumda herhangi bir aksaklık bulunmamaktadır. Tedbir amaçlı olarak operasyon ekibimiz durumu takip etmektedir. Bilgilerinize sunarız."

SADECE HOSTİNG'TEN AÇIKLAMA

Sadece Hosting şirketinden yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Şirketimiz 27.10.2019 tarihinde bir siber saldırı ile karşı karşıya kalmış olabileceği ve saldırı sonucu birtakım verilerin üçüncü tarafların eline geçmiş olması (veri sızıntısı) ihtimali bulunduğunu öğrenmiştir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki söz konusu güvenlik olayının şirketimizce öğrenilmesinin hemen akabinde konunun detaylarının anlaşılması, olası zararın minimuma indirilmesi ve tekrarlanmaması için uzman bir bilgi güvenliği firmasından destek alınmaya başlanmıştır."

ulusal.com.tr