İstanbul'da etkili olması beklenen yağış için art arda önemli uyarılar geliyor. Sigorta şirketleri vatandaşları kısa mesajlar ile "Aracınızı mümkünse kapalı otoparka bırakınız" şeklinde uyardı

İstanbul’da yarın sabah itibariyle beklenen kuvvetli yağış ve dolu tehlikesine karşı bu kez Meterolojiden değil sigorta şirketlerinden uyarı geldi. Bir önceki doluda 150 bin aracın hasar gördüğü İstanbul’da müşterilerine kısa mesaj ve mail yoluyla ulaşan şirketler, “Olası su baskını, sel ve dolu tehlikesine karşı gerekli tedbirleri alınız. Aracınızı mümkünse kapalı otoparka bırakınız” mesajı attı.



Hürriyet'te yer alan habere göre, yaklaşık 1 ay önce İstanbul’da etkili olan dolu yağışı 150 binden fazla araca zarar vermiş ve 200 milyon liraya yakın maddi hasara yol açmıştı. Yarın sabah itibariyle İstanbul’u etkisi altına alması beklenen dolu yağışı için bu kez İstanbul’da yaşayanlara çok farklı bir yerden uyarı geldi.



Sigorta şirketleri müşterilerine SMS yoluyla ulaşarak “Değerli müşterimiz, İstanbul’da yarın sabah itibariyle kuvvetli yağış beklenmektedir. Olası su baskını, sel ve dolu tehlikesine karşı gerekli tedbirleri alabilmeniz için bilginize sunarız” denildi.



ulusal.com.tr