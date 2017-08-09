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Son dakika: Şırnak'ta PKK'nın bombalı aracı vuruldu

Şırnak'ta kamyonete patlayıcı düzeneği yüklediği belirlenen 2 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi

Son dakika: Şırnak'ta PKK'nın bombalı aracı vuruldu

Şırnak'ta kamyonete patlayıcı düzeneği yüklediği belirlenen 2 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda yürütülen Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Hüseyin Işık operasyonu kapsamında bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu 2 teröristin, Cudi Dağı Anılmış Deresi mevkisinde bir kamyonete tüplerle takviyeli patlayıcı düzenekleri yüklediklerinin tespit edildiği bildirildi.

ATAK tipi helikopterlerle hava destekli operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, patlayıcı yüklü aracın imha edildiği, 2 PKK'lı teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #şırnak #pkk
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