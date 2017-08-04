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Son dakika: Tekirdağ'da FETÖ operasyonu

Tekirdağ ve ilçelerinde FETÖ'nün şifreli haberleşmesi Bylock kullanan ve KOM Daire Başkanlığı koordineli 42 kişi ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkartılarak operasyon başlatıldı.

Son dakika: Tekirdağ'da FETÖ operasyonu

Tekirdağ ve ilçelerinde FETÖ'nün şifreli haberleşmesi Bylock kullanan ve KOM Daire Başkanlığı koordineli 42 kişi ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkartılarak operasyon başlatıldı.

 42 kişi arasında öğretmen, öğrenci, mühendis gibi meslek gruplarından kişiler var.


 

Etiketler; #Tekirdağ #fetö #operasyon #bylock
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