Son dakika: Terör örgütü PKK/YPG/KCK çocukları ön saflara yolladı
Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarıyla icra ettiği gerek Pençe serisi operasyonları gerekse Barış Pınarı Harekâtıyla zor durumda kalan PKK/KCK/YPG terör örgütünün; etkisiz hale getirilen teröristlerin yerine eleman bulmakta zorlandığı, kimsesiz çocuk yurtlarından kaçırdığı çocuklardan sözde “Genç Taburu” oluşturduğu bilgisi alındı
GÜNDEM 28.11.2019, 15:52
Güvenlik güçlerine teslim olan E.K. adlı terörist, örgütün son dönemde oldukça fazla terörist ve güç kaybettiğini, eleman eksikliğinin had safhaya çıktığını, kaçırılan kimsesiz çocuklardan oluşturulan sözde “Genç Taburu”ndaki çocukların 9-16 yaş aralığında olduğunu ve bu çocukların Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı kullanılmak için ön saflara sürüldüğünü söyledi.
Güvenlik kaynaklarınca bu durumun PKK/YPG/KCK terör örgütünün eleman temin etmede sıkıntı çektiğinin, elebaşıların kendi canlarını kurtarmak için çocukları bile bile ölüme gönderdiğinin göstergesi olduğu belirtildi.
ulusal.com.tr
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