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Son dakika: Trabzon Maçka'da çatışma çıktı: Yaralılar var! Validen ilk açıklama

Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada 2'si güvenlik personeli 1'i sivil toplamda 3 kişi yaralandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Maçka kırsalında PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandığını belirterek "O bölgede istihbarat çalışması yapmıştık. 2 gün önce başlatılan bir operasyon vardı. Operasyon kapsamında sıcak temas sağlandı. Sıcak temas bir süre sonra kesildi. Bölgede arama tarama faaliyeti sürüyor" dedi

Son dakika: Trabzon Maçka'da çatışma çıktı: Yaralılar var! Validen ilk açıklama

Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Maçka ilçesi kırsalında yapılan istihbarat çalışmaları sonucu 09 Ağustos tarihinde başlatılan operasyon sırasında bugün saat 15.00'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandı, çatışma çıktı.

Operasyonel faaliyetlerin genişletilerek devam ettiği vurgulanırken, 2'si güvenlik personeli 1'i sivil toplamda 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.

TRABZON VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Maçka kırsalında PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandığını belirterek "O bölgede istihbarat çalışması yapmıştık. 2 gün önce başlatılan bir operasyon vardı. Operasyon kapsamında sıcak temas sağlandı. Sıcak temas bir süre sonra kesildi. Bölgede arama tarama faaliyeti sürüyor" dedi.


Etiketler; #trabzon #maçka
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