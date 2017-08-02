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Son Dakika: Trump, Rusya'ya yaptırımları onayladı

ABD Başkanı Donald Trump Rusya'ya uygulanacak yaptırımlara imzasını attı.

Son Dakika: Trump, Rusya'ya yaptırımları onayladı

Reuters haber ajansı son dakika olarak geçti.  Beyaz Saray'dan yapılan açıklmaya göre ABD BAşkanı donaşd Trump Rsuya'ya  yaptıtım uygulanmasına yönelik yasaya onay verdi. 
 

Etiketler; #trump #rusya #abd
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