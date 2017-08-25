Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Berlin yönetiminden yapılan açıklamalara Varşova'dan yanıt verdi: Seçim öncesinde popülist politikaların bir faydası olmaz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Berlin yönetiminden yapılan açıklamalara Varşova'dan yanıt verdi: Seçim öncesinde popülist politikaların bir faydası olmaz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Berlin yönetiminden yapılan açıklamalara Varşova'dan yanıt verdi: Seçim öncesinde popülist politikaların bir faydası olmaz!
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