Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Berlin yönetiminden yapılan açıklamalara Varşova'dan yanıt verdi: Seçim öncesinde popülist politikaların bir faydası olmaz!

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Berlin yönetiminden yapılan açıklamalara Varşova'dan yanıt verdi: Seçim öncesinde popülist politikaların bir faydası olmaz!

