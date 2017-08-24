"Trafik Güvenliği Denetimleri"nin beşincisine Türkiye genelinde 2 bin 785 noktada 9 bin 630 personel katılıyor

Türkiye genelinde 2 bin 785 noktada 9 bin 630 personelin katılımıyla "Türkiye Trafik Güvenliği Denetimi" yapılıyor.



AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, karayollarındaki trafik kazalarına neden olan kural ihlallerinin önlenerek, ulaşımın kesintisiz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi, sürücü ve yolcularda trafik kurallarının önemi konusunda farkındalık yaratarak trafik güvenliği bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla yapılan "Türkiye Trafik Güvenliği Denetimleri"nin beşincisi başladı.



İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı trafik ekip ve personelinden oluşturulan "karma ekipler" tarafından 11.00-13.00 saatleri arasında başlatılan denetimler 16.00-18.00 ve 20.00-22.00 saatleri arasında da devam edecek.



2 bin 785 noktadaki denetimlerde 4 bin 872 ekip 9 bin 630 personelle görev yapacak. Denetimler sırasında sürücüler trafik kurallarına uymaları, ön ve arka koltukta emniyet kemeri takmaları, seyir halinde cep telefonu kullanmamaları ve aşırı süratten kaçınmaları konularında uyarılacak.



"Frene değil kurala güven" sloganıyla başlatılan trafik denetimleri bayram tatili süresince de yaklaşık 53 bin personelin katılımıyla havadan ve karadan devam edecek.