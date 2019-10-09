SON DAKİKA! Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets'in sahibi olduğu Ditrianum çok yakın tarihleri vererek uyardı!

Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets'in sahibi olduğu Ditrianum tarafından yapılan açıklamada, yayınladıkları en son videoda 9-10 Ekim tarihlerinin en kritik olacağını söyledikleri belirtildi.

Açıklamada, "En son videoda, 9-10 Ekim’in, 7’nci gezegen geometrisi nedeniyle muhtemelen en kritik olacağını söyledi" denildi.

Yapılan paylaşımda, 7 büyüklüğünde deprem olasılığının yüksek olduğu ifade edildi.

Paylaşımda, "Her ihtimale karşı dikkatli olun" diye yazıldı.

ulusal.com.tr