SON DAKİKA! Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets'in sahibi olduğu Ditrianum çok yakın tarihleri vererek uyardı! "7 büyüklüğünde deprem olasılığı yüksek"

Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets'in sahibi olduğu Ditrianum tarafından 9 ve 10 Ekim tarihleri için uyarı yapıldı. Yapılan paylaşımda, 7 büyüklüğünde deprem olasılığının yüksek olduğu ifade edildi

GÜNDEM 09.10.2019, 10:02 09.10.2019, 10:02
SON DAKİKA! Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets'in sahibi olduğu Ditrianum çok yakın tarihleri vererek uyardı!

Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets'in sahibi olduğu Ditrianum tarafından yapılan açıklamada, yayınladıkları en son videoda 9-10 Ekim tarihlerinin en kritik olacağını söyledikleri belirtildi.

Açıklamada, "En son videoda, 9-10 Ekim’in, 7’nci gezegen geometrisi nedeniyle muhtemelen en kritik olacağını söyledi" denildi.

Yapılan paylaşımda, 7 büyüklüğünde deprem olasılığının yüksek olduğu ifade edildi.

Paylaşımda, "Her ihtimale karşı dikkatli olun" diye yazıldı.

ulusal.com.tr

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