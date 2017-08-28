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Son dakika: Van'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 terörist etkisiz hale getirildi. Son 10 günde öldürülen terörist sayısı 18'e yükseldi.

Son dakika: Van'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Van'da saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi. Valilikten yapılan açıklamada, birçok terör saldırısı gerçekleştiren  ve yeni saldırı hazırlığı yapan terör örgütü PKK/KCK mensubu 4 teröristin, İl  Jandarma Komutanlığının, Emniyet Müdürlüğünün insansız hava aracından da (İHA)  yararlanarak yaptığı hava destekli operasyonda, Başkale ilçesine bağlı Tahıl  Mahallesi kırsalında etkisiz hale getirildiği bildirildi.

KORUCU VE VATANDAŞLARI ŞEHİT EDEN TERÖRİSTLER 

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerin, bugüne kadar Başkale  bölgesinde güvenlik korucuları ile vatandaşları şehit eden, vatandaşların  yoğunlukla kullandığı karayolu ve köy yollarına mayın ve el yapımı patlayıcılar  yerleştiren teröristler olduğunun tespit edildiği belirtildi. Operasyonun devamında bölgede  arama tarama faaliyeti yapıldığına  aktarılan açıklamada, güvenlik güçlerince M-16 piyade tüfeği ve bu tüfeğe ait 2  dolu şarjör, 61 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, el bombası, gündüz görüş  dürbünü, 3 battaniye, araç telsizi, 40 metre kablo, güneş paneli, akü, ses kayıt  cihazı ve radyonun ele geçirildiği kaydedildi.

18'E YÜKSELDİ 

Gürpınar ilçesi Taşlıca Mahallesi sınırları içerisinde bulunan  Kırkgeçit-Yalınca karayolunda etkisiz hale getirilen teröristlerin yerleştirdiği  mayınların vatandaşların desteğiyle tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu  ifadelere yer verildi:   "Mayınlar, herhangi bir zayiata sebep olamadan, güvenlik güçlerimiz  bünyesindeki uzman ekipler tarafından yerinde imha edilmiştir. Ayrıca, Başkale  ilçesi Aşağı Çaldıran-Esenyamaç mahalleleri arasındaki yol üzerine, yine bölücü  terör örgütü mensuplarınca yerleştirilmiş büyük çapta patlayıcı, 27 Ağustos günü  güvenlik korucularımızın dikkati ve başarılı operasyonu neticesinde, uzman  ekiplerce kontrollü şekilde etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle, son 10 gün  içerisinde halkımızın üst düzey desteği, güvenlik korucularımızın ve güvenlik  güçlerimizin 6 ayrı operasyonuyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 18'e  ulaşmış, operasyonların ardından çok miktarda silah, mühimmat ve malzeme ele  geçirilmiştir."   Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürülen  terörle mücadele çalışmalarının kesintisiz ve kararlılıkla devam edeceği  vurgulandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #terörist #van #operasyon #pkk #başkale #jandarma
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