Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin partisinin aldığı kararı basın toplantısıyla duyuruyor.
Doğu Perinçek şunları söyledi:
Türkiye, Atlantik adayları ile Erdoğan arasında bir seçime mahkum edilemez.
Sistemin içindeki seçenekler, çıkmazı ve çırpınmayı temsil ediyor.
AKP iktidarının sonu gelmiştir.
Türk milleti, AKP'den vazgeçme sürecine girmiştir.
Partimiz, Türkiye'yi terörden ve borç batağından kurtaracak tek partidir.
Milli hükümet kurmak zorunluluktur.
HDP/PKK ile Türkiye'nin sorunları çözülmez.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin partisinin aldığı kararı basın toplantısıyla duyuruyor
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin partisinin aldığı kararı basın toplantısıyla duyuruyor.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.