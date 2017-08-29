Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin partisinin aldığı kararı basın toplantısıyla duyuruyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin partisinin aldığı kararı basın toplantısıyla duyuruyor.



Doğu Perinçek şunları söyledi:



Türkiye, Atlantik adayları ile Erdoğan arasında bir seçime mahkum edilemez.



Sistemin içindeki seçenekler, çıkmazı ve çırpınmayı temsil ediyor.



AKP iktidarının sonu gelmiştir.



Türk milleti, AKP'den vazgeçme sürecine girmiştir.



Partimiz, Türkiye'yi terörden ve borç batağından kurtaracak tek partidir.



Milli hükümet kurmak zorunluluktur.



HDP/PKK ile Türkiye'nin sorunları çözülmez.

