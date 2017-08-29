Vatan Partisi, Cumhurbaşkanlığı seçimi kararını açıklıyor
Vatan Partisi, Cumhurbaşkanlığı seçimi kararını açıklıyor
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Son dakika: Vatan Partisi, Cumhurbaşkanlığı seçimi kararını açıklıyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin partisinin aldığı kararı basın toplantısıyla duyuruyor

Son dakika: Vatan Partisi, Cumhurbaşkanlığı seçimi kararını açıklıyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin partisinin aldığı kararı basın toplantısıyla duyuruyor.

Doğu Perinçek şunları söyledi:

Türkiye, Atlantik adayları ile Erdoğan arasında bir seçime mahkum edilemez.

Sistemin içindeki seçenekler, çıkmazı ve çırpınmayı temsil ediyor.

AKP iktidarının sonu gelmiştir.

Türk milleti, AKP'den vazgeçme sürecine girmiştir.

Partimiz, Türkiye'yi terörden ve borç batağından kurtaracak tek partidir.

Milli hükümet kurmak zorunluluktur.

HDP/PKK ile Türkiye'nin sorunları çözülmez.
 

Etiketler; #vatan partisi #doğu perinçek
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