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Vatan Partisi'nden müftülere nikah yetkisiyle ilgili açıklama
Vatan Partisi'nden müftülere nikah yetkisiyle ilgili açıklama
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Son dakika: Vatan Partisi'nden müftülere resmi nikah yetkisiyle ilgili açıklama

Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Pınar Gül, müftülere resmi nikah yetkisiyle ilgili açıklama yaptı.

Son dakika: Vatan Partisi'nden müftülere resmi nikah yetkisiyle ilgili açıklama

Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Pınar Gül, müftülere resmi nikah yetkisiyle ilgili açıklama yaptı.

Gül, "Laiklik ilkesinin çiğnenmesi, ülke bütünlüğünü tehdit eder" dedi.

Etiketler; #vatan partisi #öncü kadın
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