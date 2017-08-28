Hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ın cenazesi için tarih ve yer belli oldu

Ünlü oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz, dün akşam İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer alan lüks bir otelde Filiz Aker tarafından öldürüldü. Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker ardından intihar etti. Hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ın cenazesi için tarih ve yer belli oldu. Peki Vatan Şaşmaz'ın cenaze töreni ne zaman? Vatan Şaşmaz'ın cenaze töreni nerede?



VATAN ŞAŞMAZ'IN CENAZESİ İÇİN TARİH VE YER BELLİ OLDU



Yapımcı ve menajer Polat Yağcı, kişisel Instagram hesabı üzerinden dün gece öldürülen ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz'ın cenazesinin ne zaman kaldırılacağını duyurdu.



Yağcı, yaptığı paylaşımda "Sevgili Vatan Şaşmaz'ın cenazesi, 29 Ağustos Salı günü öğlen namazına müteakiben Güzeltepe Birlik Camii'nde (Nato Yolu Ata 2 Sitesi Karşısı Çengelköy / Üsküdar) sonrasında Çengelköy Mezarlığı'na defnedilecektir." ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr



