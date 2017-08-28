Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ın otele ve odaya giriş anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ın öldürüldüğü otele ve odaya giriş anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.



Vatan Şaşmaz'ın İstanbul Beşiktaş'taki otele giriş anı kameralara anbean yansıyor.



Şaşmaz'ın ardından otel odasına çıktığı, kendisinden sonra Filiz Aker'in de odaya girdiği görülüyor.



Şaşmaz, Aker tarafından öldürülmüştü.



ulusal.com.tr

