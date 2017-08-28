İstanbul Beşiktaş'ta bir otel odasında ünlü sunucu Vatan Şaşmaz, kadın arkadaşı Filiz Aker tarafından öldürülmüştü.
Aker daha sonra aynı silahla intihar etmişti.
Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in cenazeleri Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'ndan alındı.
Cenazeler, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
ulusal.com.tr
Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in cenazeleri Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'ndan alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi
İstanbul Beşiktaş'ta bir otel odasında ünlü sunucu Vatan Şaşmaz, kadın arkadaşı Filiz Aker tarafından öldürülmüştü.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.