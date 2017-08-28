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Son dakika: Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in cenazeleri Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'ndan alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Son dakika: Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

İstanbul Beşiktaş'ta bir otel odasında ünlü sunucu Vatan Şaşmaz, kadın arkadaşı Filiz Aker tarafından öldürülmüştü. 

Aker daha sonra aynı silahla intihar etmişti.

Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in cenazeleri Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'ndan alındı.

Cenazeler, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Vatan Şaşmaz #filiz aker
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