Son dakika yeni parti haberleri... Ahmet Davutoğlu partisini kuruyor! İşte partinin adı ve logosu

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu yeni partisi için ilk resmi adımını attı.

Ak Parti'den istifa eden Ahmet Davutoğlu ve ekibi yeni bir parti kurmak için İçişleri Bakanlığına başvuru yaptı.

Amerika'nın Ankara’daki adamı olarak gördüğü eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partisinin kuruluş dilekçesini kurmayları bakanlığa elden teslim etti. Heyette eski Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları Ayhan Sefer Üstün ve Selçuk Özdağ yer aldı.

Yeni partinin adı ve logosu 13 Aralık Cuma günü saat 10'da Ahmet Davutoğlu tarafından yapılacak toplantı ile kamuoyuna tanıtılacak. Partinin isminin "Gelecek Partisi", logosunun ise "Çınar Yaprağı" olacağı iddia edildi.

HEYETTE YER ALACAK İSİMLER BELLİ OLDU

Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ, Feramuz Üstün, İzzettin Küçük partinin kurucu isimlerinden olacak.

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