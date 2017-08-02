Kritik kararların alınacağı Yüksek Askeri Şura toplantısı saat 15:00 civarında sona erdi. Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Yüksek Askeri Şura kararlarına göre, 6 general/amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general/amiralliğe terfi etti. 8 generalin görev süreleri bir yıl, 168 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı

Çankaya Köşkü'nde yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi.



Toplantı, 4 saat sürdü.



YAŞ kararları Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanacak.



İŞTE YENİ KOMUTANLAR



Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvet Komutanı Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz oldu.



Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na getirilen Orgeneral Yaşar Güler, 15 Temmuz darbe girişiminde GenelKurmay Başkanı Hulusi Akar ile birlikte Akıncı Üssü’ne götürülmüştü.



Kara Kuvvetleri Komutanı olan Yaşar Güler’in, Orgeneral Hulusi Akar’ın ardından Genelkurmay Başkanı olabilmesi için önü açılmış oldu.



Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz darbe gecesi Moda Deniz Kulubü'nde katıldığı bir düğünden darbeciler tarafından kaçırılmıştı.



Medyada Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Veysel Kösele'nin getirileceğine dair haberler yapılıyordu. Ancak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Koramiral Adnan Özbal getirildi.



YAŞ KARARLARI BELLİ OLDU



Yüksek Askeri Şura kararlarına göre, 6 general/amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general/amiralliğe terfi etti. 8 generalin görev süreleri bir yıl, 168 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı.



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