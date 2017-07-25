Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kaymakamına suikast girişimi için şehre gelen PKK'lı terörist son anda yakalandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kaymakamına suikast girişimi için şehre gelen PKK'lı terörist son anda yakalandı.



Yüksekova kaymakamına suikast son anda önlendi. Terör örgütü PKK'nın suikastçısı operasyonla yakalandı



Terörist Şemdinli'de 2 askerimizin şehit olduğu saldırıda vardı.



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