Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kaymakamına suikast girişimi için şehre gelen PKK'lı terörist son anda yakalandı.
Yüksekova kaymakamına suikast son anda önlendi. Terör örgütü PKK'nın suikastçısı operasyonla yakalandı
Terörist Şemdinli'de 2 askerimizin şehit olduğu saldırıda vardı.
Ayrıntılar geliyor...
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kaymakamına suikast girişimi için şehre gelen PKK'lı terörist son anda yakalandı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kaymakamına suikast girişimi için şehre gelen PKK'lı terörist son anda yakalandı.
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