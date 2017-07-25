Yüksekova'da kaymakama suikast girişimi
Yüksekova'da kaymakama suikast girişimi
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Son dakika! Yüksekova'da kaymakama suikast girişimi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kaymakamına suikast girişimi için şehre gelen PKK'lı terörist son anda yakalandı.

Son dakika! Yüksekova'da kaymakama suikast girişimi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kaymakamına suikast girişimi için şehre gelen PKK'lı terörist son anda yakalandı.

Yüksekova kaymakamına suikast son anda önlendi. Terör örgütü PKK'nın suikastçısı operasyonla yakalandı

Terörist Şemdinli'de 2 askerimizin şehit olduğu saldırıda vardı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler; #Hakkari #Yüksekova #pkk
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