Son dakika! Yunanistan'dan skandal hamle! Türkiye anlaşması nedeniyle...

Yunanistan, Libya'nın Atina Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak, söz konusu anlaşmanın içeriğine dair bilgi talep etti. Atina Yönetimi, talebin yerine getirilmemesi halinde Büyükelçi’yi sınır dışı edeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya ile yapılan anlaşmaya dair bugün "Bu anlaşmanın diğer ayakları da aynen uygulamaya girecek ve bizim sondajlarımızdan çatışma ve kan değil, barış ve refah fışkıracaktır." demişti.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da "Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail, Yunanistan ve Mısır'ın bölgede kurmaya çalıştığı enerji birlikteliği bu adımla bertaraf olma yoluna girmiştir. Doğu Akdeniz'de Türkiye son sözü söylemeden adım atanlar hüsrana uğrar" ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Akdeniz'deki deniz yetki alanları konusunda Libya ile mutabakat imzaladığını belirterek, Türkiye'nin Akdeniz etrafındaki ülkelerle bundan sonra zemin uygun oldukça bu tür görüşmeler yapabileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtarası imzalanmasıyla ilgili soru üzerine, Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimi hariç Akdeniz'de deniz yetki alanları konusunda her ülkeyle görüşmeler yapabileceğini belirtti.

Libya ile de bu çerçevede görüşmeler yapıldığını ve mutabakat imzalandığını aktaran Çavuşoğlu, bunun Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunması anlamına geldiğine dikkati çekti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin bundan sonraki süreçte Akdeniz etrafındaki tüm ülkelerle birlikte de bunu yapabileceğini ifade etti.