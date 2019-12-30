Son gün yaklaşıyor! Ehliyet yenileme nasıl yapılır? Gerekli evraklar neler? Son gün ne zaman?

2017'de yürürlüğe giren çipli ehliyet kartlarını hala almamış olan vatandaşlar 2020'ye gelirken eski ehliyet belgelerini nasıl yenileyebilir? Ehliyetini yenilemek isteyenler gerekli belgeler ve ödenecek tutarla birlikte yetkili yerlere başvurarak ehliyetlerini yenileyebilirler. Ehliyet değiştirme başvurusu ise nüfus müdürlüklerinden yapılıyor.

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

-Kimlik belgesi, sürücüler için sağlık raporu, sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedeli, vakıf payı, 1 adet biyometrik fotoğraf, eski ehliyet belgesi, kan grubu belirtir belge veya yazılı beyan, Adli sicil belgesi

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

2019 eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyenler;

Polis Vakfı Ücreti 2 TL + Değerli Kağıt Bedeli 13 TL = 15 TL

2019 eski tip sürücü belgesini kaybeden yada çaldıranlar;

Polis Vakfı Ücreti 2 TL + Değerli Kağıt Bedeli 13 TL = 15 TL

2019 yeni tip sürücü belgesini yenilemek isteyenler;

Polis Vakfı Ücreti : 30 TL + Değerli Kağıt Bedeli : 166 TL = 196 TL ödeme yapılması gerekmektedir.

HANGİ BANKALARA ÖDEME YAPILIYOR?

Ödenecek harç ücretleri bankalar aracılığıyla ödeyebilirsiniz. Maliye Bakanlığı ve Trafik Vakfı tarafından protokol yapılmış ödeme yapılabilen bankalara ödeme yapılacaktır. İnternetten de ödeme yapılabilir.

EHLİYET BAŞVURUSU İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

2016 yılında son gün olarak 31.12.2020 tarihi olarak belirlenmişti.





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