Son seçim anketi yapan Ada Araştırma kimdir? Ada Araştırma kimdir hakkında son dakika bilgileri

Ada Araştırma tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Bilgelik için tek anahtar, devamlı soru sormaktır.”

“Soruların cevaplarını bulmamız için araştırmaya ihtiyaç vardır,,

“Amacımız yalnızca durum tespiti yaparak sizleri kantitatif rakamlarla baş başa bırakmak değil farklı raporlar hazırlayarak hedefinize ulaşmanızı sağlamaktır.”

Bu düşünceyle sizlere ;

Projede çalışan anketörlerin sahada gördüklerini yazılı ve fotoğraflı olarak anlatan kapsamlı bir rapor

raştırma sonucunda elde edilen kantitatif verileri yansıtan rapor.

elde edilen verilerin değerlendirildiği ve bu veriler ışığında stratejinin belirlendiği rapor olmak üzere üç farklı rapor sunuyoruz.

Amacımız müşterilerimizin beklentilerine tamamiyle cevap verebilmek, firmamızın rekabet ve gelişim gücünü arttırabilmektir.

Hizmette hedefimiz “İlk Seferde Doğru Yapmak” ve “Sıfır Hata”dır. İmal etmekte olduğumuz hizmetlerin zamanında, eksiksiz ve problemsiz olarak teslim edilmesi vazgeçilemez bir ilkedir.

Ar/Ge ve Hizmet Geliştirme faaliyetlerindeki hedefimiz; bilgimizi ve yaratıcılığımızı sürekli olarak geliştirerek, müşteri memnuniyeti ve rekabet için etkin hizmetler tasarlamaktır.

Türkiye çapına yayılmış etkin saha alt yapısı ile hızlı ve denetlenebilir biçimde veri toplamaktadır.

Türkiye’nin tüm noktalarında eş zamanlı biçimde araştırma yapma olanağına sahip bulunan Ada Araştırma’nın en güçlü yanlarından biri güçlü ve yetkin saha alt yapısıdır. Verinin doğru, hızlı ve sistematik biçimde toplanmasının araştırmanın temelini oluşturduğunun bilinciyle yapılanan Ada Araştırma etkin saha ekibiyle hizmet sunmaktadır.

Güçlü teknik kadromuz ile yenilikçi, dinamik, verimli, güvenilir bir takım ruhu anlayışında; kalite, zamanındalık ve müşteri memnuniyeti ilkelerinden taviz vermeden dünya standartlarına uygun olarak optimal fiyatlarla ve mümkün olduğunca çok istihdam yaratarak çevremize hizmet sunmaktayız. Müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik, müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki beklentilerini karşılayacak biçimde, tüm çalışanlarımızın aktif görev aldığı bir takım ruhu ile teknolojik gelişmelere göre kendimizi yeniliyor; siz değerli müşterilerimiz ve bölgemizin gelişimi için durmaksızın çalışıyoruz.

GÜVEN YAKLAŞIMIMIZ ; Yaptığımız işe güven, Müşterimize güven, Ekip arkadaşlarımıza güven…

DEĞERLERİMİZ ; Dürüstlük, İş ahlakı, Saygı, Özgünlük, Tam kapasiteyle optimal verimlilik, Emeğe değer vermek.

İstenen amaca kalitesinden ve objektiflikten ödün vermeden ulaşma ilkelerini kendisine prensip edinerek ve gerekli itinayı göstererek yerine getirmektedir.

Ada Araştırma Türkiye genelinde hizmet verebilecek geniş bir araştırma ve değerlendirme ağı mevcuttur. Yurt çapında ve istenen her il ve ilçe bazında ulaşmak istediğiniz her tür bilgiye Ada Araştırma sayesinde en kısa zamanda, istediğiniz nicelik ve nitelik kriterlerine uygun olarak ulaşabilirsiniz.

Müşterilerimiz ve üretim ortaklarımızla karşılıklı ve sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek.

Sektörümüzde, uyguladığımız sosyal sorumluluk ilkeleri ile uluslar arası alanda belirleyici olmak.

Son teknoloji ve süreç uygulamaları ile sektöre yeni hizmetler sunmak ve lider konumda olmak.

Tedarik zinciri boyunca yer alan tüm süreçlerimizi bilişim teknolojileri ile entegre ederek müşterilerimizin artan servis ihtiyaçlarına cevap vermek.

Üretim süreçlerini kısaltmak için müşterilerimiz ile ilişkilerimizi sürekli hale getirmek.

Süreç odaklı kalite yönetim sistemini uygulamak."