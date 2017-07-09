İçişleri Bakanlığınca, Siirt Baykan Kaymakamına yönelik terör saldırısıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle 46, Van ve Diyarbakır'daki AK Parti ilçe yöneticilerine yönelik terör saldırılarıyla ilgili olarak da 77 kişinin gözaltına alındığı bildirildi

İçişleri Bakanlığınca, Siirt Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey'e yönelik terör saldırısı ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 46, AKP Van Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi ile AKP Diyarbakır Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'a yönelik terör saldırılarıyla ilgili olarak da 77 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü tarafından Kaymakam Kocabey'in aracının geçişi sırasında el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve Kocabey'in yaralandığı terör saldırısıyla ilgili, hakkında gözaltı kararı bulunan 56 kişiden 46'sı gözaltına alındığı ifade edildi.



Bölücü terör gütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınanlar arasında HDP Merkez İlçe Başkanı Şükrü Timurtaş ile Siirt Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Musa Kurhan'ın da bulunduğa işaret edildi.



Açıklamada, AKP Van Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantılı 54, AKP Diyarbakır Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'ın hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantılı 23 kişinin gözaltına alındığı da belirtildi.



Bu gözaltılarla birlikte son üç gün içerisinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan kişi sayısının 269 olduğu kaydedildi.



- Toplam 11 terörist etkisiz hale getirildi



İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada güvenlik güçleri tarafından bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda Hakkari'de 2, Ağrı'da 4, Şırnak'ta 5'i teslim olmak üzere toplam 11 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.



Hakkari Yüksekova Dağlıca Yolu üzerindeki Selahattin Eyyubi Havalimanı girişindeki polis noktasına eylem girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarından 2'si kobra aracı ile takip edilerek, Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, Tendürek Dağı batı bölgesinde tespit edilen 4 terörist F-16 savaş uçakları ile etkisiz hale getirilmişti.



Şırnak'ta ise PKK/KCK silahlı terör örgütünden kaçtıklarını beyan eden 5 bölücü terör örgütü mensubu, Habur Sınır Kapısı'nda, güvenlik güçlerine teslim olmuştu.