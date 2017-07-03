Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesi Soğuktepe üs bölgesinde sondaj çalışması yapan işçilere yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatarlı saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.Kaynak: AA
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Saldırıda biri ağır olmak üzere 2 işçi yaralanmıştır. Sevk edildikleri Hakkari Devlet Hastanesinde tedavilerine başlanılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
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