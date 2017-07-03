Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce sondaj çalışması yapan işçilere yönelik saldırıda biri ağır 2 işçi yaralandı.

Valiliğinden yapılan açıklamada,ilçesi Soğuktepe üs bölgesindee yönelik bölücü terör örgütü mensuplarıncagerçekleştirildiği belirtildi."Saldırıda biri ağır olmak üzere 2 işçi yaralanmıştır. Sevk edildiklerinde tedavilerine başlanılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."