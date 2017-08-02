Emekli Amiral Soner Polat Yüksek Askeri Şura Kararlarını Ulusal Kanal canlı yayınında değerlendirdi.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Amiral Soner Polat Yüksek Askeri Şura Kararlarını Ulusal Kanal canlı yayınında değerlendirdi.



Amerikan derin devlet elemanı Maykıl Rubinlerin hayal kırıklığına uğradığını belirten Polat, Yüksek Askeri Şura ile görevine atanan komutan kademesinin altına imzamı atarım dedi.



Polat, Şura'nın yeni yapısına ilişkin de çok krtik uyarılar yaptı.





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