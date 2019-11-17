Songar göreve başlıyor
Türkiye'nin geliştirdiği silahlı drone sistemi Songar, aralık ayında güvenlik birimlerinin envanterine girecek. Songar tek yer kontrol istasyonuyla 3'lü sürü uçuşu ve eş zamanlı atış yapabilme kapasitesine sahip.
GÜNDEM 17.11.2019, 16:26
Silahlı drone Songar göreve başlıyor.
Türkiye'nin geliştirdiği silahlı drone sistemi Songar, aralık ayında güvenlik birimlerinin envanterine girecek.
Otomatik makineli tüfek ve bomba atar entegre edilen Songar, ürün geliştirme yol haritasındaki önemli adımlardan birini tamamladı.
Songar Silahlı Drone Sistemi, otomatik makineli tüfek ile teçhiz edilmiş 10 kilometre yarıçaplı bir menzil içinde görev yapıyordu.
Songar, artık tek yer kontrol istasyonuyla 3'lü sürü uçuşu ve eş zamanlı atış yapabilecek.
Gerçek zamanlı görüntü aktarımı yapabilen sistem, 200 adet 5,56 kalibre 45 mm NATO sınıfı mermi taşıyabilecek.
ulusal.com.tr
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