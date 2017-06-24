"21. Yüzyıl, Asya'nın yüzyılı olacak". Bu öngörü, turuncu devrimlerin finansörü George Soros'un eski ortağına ait. Dünyanın en ünlü yatırım uzmanlarından Jim Rogers, Batı medeniyetinin çok yakında yaşanan bir krizle çökebileceğini de söyledi.

George Soros'un eski ortağı, dünyanın en ünlü yatırım uzmanı Jim Rogers'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Sağlam mali öngörüleri ile ünlenen Jim Rogers, dünya tarihinin en büyük krizinin önümüzdeki yıl yaşanacağını söyledi. Rogers, 2008 mali krizini öngörmüş ve daha önce Avro para biriminin 10 yıldan az ömrü kaldığını söylemişti.



Rogers'ın yeni öngörüsü ise oldukça çarpıcı. Dünya tarihinin en büyük krizlerinden birinin en geç önümüzdeki yıl gerçekleşeceğini iddia ediyor. Rogers, "Bu kriz Batı medeniyetinin çöküşünü getirebilir" diyor. Rogers, bu krizin nedeninin borçların çok artması olduğunu söylüyor.



Aydınlık'a konuşan Rogers, yıllar önce, "Akıllı insanlar 1807'de Londra'ya, 1907'de ise New York'a taşındılar. 21. yüzyıl ise Asya'nın yüzyılı olacak" diyerek Singapur'a yerleşmiş, herkese çocuklarına Çince öğretmeyi salık vermişti. Rogers, kızlarını da Çince eğitim veren okullarda okutuyor.



Ünlü yatırım uzmanı, 500-600 yıl önce İspanyol ve Portekizli denizcilerin, 200 yıl önce de demiryollarının inşasının getirdiği ekonomik değişimin bu kez de 'Bir Kuşak Bir Yol' projesi ile tekrarlanacağını savundu.



ulusal.com.tr



