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Şortlu kızı darp eden saldırgan, serbest bırakıldı

İstanbul Pendik'de şortlu kızı darp eden saldırgan, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcılık mahkemenin kararına itiraz etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'da davaya müdahil olma kararı aldı.

Şortlu kızı darp eden saldırgan, serbest bırakıldı

Pendik minibüsünde 'Ramazan'da şort giydiği için' üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam'ı darp eden Ercan Kızılateş, tutuksuz yargılanacak. 

Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen saldırgan ifadesinde "Elimin tersi ile yüzünü ittim. Bunun üzerine bayan ayağa kalkarak saldırıya geçti. Ben yalnızca bayanın bana zarar vermesini engellemek için itekledim" diyerek kendini savundu. Zanlı "Tahrik oldum" diyerek genç kızdan da şikayetçi oldu. 

Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliğinde sorgulanan şüpheli serbest bırakıldı. Savcılık, karara itiraz etti. Dosya itiraz üzerine 6. Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da davaya müdahil olma kararı aldı. 

Genç kıza saldıran şüpheli başka bir suçtan cezaevine gönderildi. Kızıltaşın Vergi Kanununa muhalefetten 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi.

Kızıltaş'ın dosyası sadece bununla sınırlı değil. Şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak, basit yaralama, elektrik hırsızlığı ve dolandırıcılık suçlarından davalar oldupu da ortaya çıktı.



ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul
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