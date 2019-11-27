Sosyal Güvenlik Kurumu SGK başmüfettişinden emeklilikte yaşa takılanlar EYT cevabı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki yazısında emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili kendisine gelen bir soruyu yanıtladı.

"EYT MAĞDURUYUM, MALULEN EMEKLİ OLABİLİR MİYİM?"

İsa Karakaş'a, "Benim hastalığıma sedef teşhisi konuldu her yerim yara içinde. Eklemlerimde de yaralar olduğu için tutulma oluyor. EYT mağduruyum malulen emekli olabilir miyim?" sorusu geldi.

"EYT'Lİ İSENİZ..."

SGK Başmüfettişi İsa Karakaş da şunları söyledi:

"Malulen emeklilik için çalışma gücünün en az %60'ını kaybetmiş olmaları temel şarttır.

Ayrıca 10 yıllık sigortalılık süresi ve toplam olarak 1.800 gün malullük sigortası primi ödemiş olmak gerekmektedir.

Belirtmiş olduğunuz gibi EYT'li iseniz gerekli sigortalılık süresi ve prim şartlarını yerine getirmiş durumda olduğunuzdan bulunduğunuz ildeki SGK'ya başvurarak maluliyet için hastane sevki yaptırabilirsiniz.

Netice itibarıyla SGK sağlık kurulu çalışma gücünüzün en az %60'ını kaybetmiş olduğunuza karar verir ise malulen emekli olabilirsiniz."

ulusal.com.tr