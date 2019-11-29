Sosyal güvenlik uzmanından çarpıcı emeklilikte yaşa takılanlar EYT örneği: Çalışma Bakanı Selçuk...
Emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgil açıklama yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, verdiği örnekte Çalışma Bakanı Selçuk'tan da bahsetti
GÜNDEM 29.11.2019, 11:44 29.11.2019, 11:44
Emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili 10 analiz yapıldığı açıklanmıştı.
Bu açıklama sonrası Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, çarpıcı EYT örneği paylaştı.
Erdursun, şunları aktardı:
"Çok büyük bir fabrikanız yada işletmeniz olsa işletmenizin en üst sorumlusunu tercih ederken o işi hiç yapmamış, o işle uzaktan yakından ilgisi ve bilgisi olmayan birini tercih edermisiniz?
O kişi sorunları çözebilir mi?
Çalışma Bakanı #EYT’ in sayısını dahi açıklayamıyor...!"
ulusal.com.tr
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