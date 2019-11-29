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Sosyal güvenlik uzmanından çarpıcı emeklilikte yaşa takılanlar EYT örneği: Çalışma Bakanı Selçuk...

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgil açıklama yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, verdiği örnekte Çalışma Bakanı Selçuk'tan da bahsetti

GÜNDEM 29.11.2019, 11:44 29.11.2019, 11:44
Sosyal güvenlik uzmanından çarpıcı emeklilikte yaşa takılanlar EYT örneği: Çalışma Bakanı Selçuk...

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili 10 analiz yapıldığı açıklanmıştı.

Bu açıklama sonrası Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, çarpıcı EYT örneği paylaştı.

Erdursun, şunları aktardı:

"Çok büyük bir fabrikanız yada işletmeniz olsa işletmenizin en üst sorumlusunu tercih ederken o işi hiç yapmamış, o işle uzaktan yakından ilgisi ve bilgisi olmayan birini tercih edermisiniz? 

O kişi sorunları çözebilir mi? 

Çalışma Bakanı #EYT’ in sayısını dahi açıklayamıyor...!"

ulusal.com.tr

#Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt #çalışma bakanı #Zehra Zümrüt Selçuk
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