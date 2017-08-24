Düştükçe düşüyor! Dolar az önce...
Düştükçe düşüyor! Dolar az önce...
MHP'de istifa şoku! İl başkanı dahil 300 kişi istifa etti
MHP'de istifa şoku! İl başkanı dahil 300 kişi istifa etti
İstanbul'da şok! Cayır cayır yandılar
İstanbul'da şok! Cayır cayır yandılar
Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Sosyal medyada terör propagandası yapanlara operasyon

İstanbul'da, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 20 kişiye yönelik 13 ilçede operasyon başlatıldı.

Sosyal medyada terör propagandası yapanlara operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube  Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine  yönelik çalışma başlattı. Bu çalışmalarının ardından ekipler, sosyal medya üzerinden terör  örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 20 şüpheliye yönelik 13 ilçede belirlenen 20 adrese operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital  malzemeler ele geçirildi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda 10 şüpheli  yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından ifade  işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Diğer 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #operasyon #sosyal medya #terör #pkk #sağlık #istanbul emniyet müdürlüğü
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Van’da 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Sonraki Haber
Sosyal medyada terör propagandası yapanlara operasyon
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.