Balıkesir'de sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde ikamet eden 2 kişinin sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Burhaniye ilçesinin Pelitköy Mahallesi'nde terör örgütü THKP-C/Acilciler'in propagandasını yaptığı öne sürülen B.Ö. ile Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi'nde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen E.K. gözaltına alındı.
Balıkesir'de sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 2 kişi Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Balıkesir'de sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.