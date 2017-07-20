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Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı

Balıkesir'de sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 2 kişi Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı

Balıkesir'de sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde ikamet eden 2 kişinin sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Burhaniye ilçesinin Pelitköy Mahallesi'nde terör örgütü THKP-C/Acilciler'in propagandasını yaptığı öne sürülen B.Ö. ile Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi'nde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen E.K. gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #sosyal medya #terör propagandası
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