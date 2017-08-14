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Sosyal medyada terör propagandasına 9 gözaltı

Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, örgüt propagandası yaptıkları belirtilen 9 kişi yakalandı.

Sosyal medyada terör propagandasına 9 gözaltı

Kars Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla kent merkezinde ve Kağızman ilçesinde eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H/DGH) içerisinde faaliyet yürüttükleri ve sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları belirtilen 9 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #sosyal medya #kars #pkk #kck
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